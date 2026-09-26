Mutmasslicher Einbrecher im Aargau kurz nach der Tat festgenommen

Keystone-SDA

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Polizisten ist es in der Nacht auf Samstag gelungen, rund eine Stunde nach einem Einbruch in Wohlen im Aargau einen Verdächtigen festzunehmen. Er entsprach dem gemeldeten Signalement. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung gegen ihn eingeleitet.

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(Keystone-SDA) Wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, handelt es sich um einen 23-jährigen Kosovaren mit Wohnsitz in Frankreich. Es laufen nun weitere Abklärungen.

Die Meldung zum Einbruch war kurz nach Mitternacht beim Polizeinotruf eingegangen. Mehrere Polizeipatrouillen der Regionalpolizeien Bremgarten, Lenzburg und Wohlen sowie der Kantonspolizei Aargau rückten umgehend aus, um nach der Täterschaft zu fahnden.

Polizisten der Regionalpolizei Bremgarten stellten dann in Wohlen einen Mann fest, welcher der Täterbeschreibung entsprach.