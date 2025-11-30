Mutmasslicher Raserunfall in Schlieren ZH fordert Todesopfer

Keystone-SDA

Nach einem mutmasslichen Raserunfall im zürcherischen Schlieren ist ein 39-jähriger Mitfahrer am Sonntagnachmittag im Spital verstorben. Der Fahrer des Unfallautos ergriff zunächst die Flucht, stellte sich aber später der Polizei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um 23.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag sei ein Mann mit einem mehr als 500 PS starken Auto von der Engstringerstrasse in die Grabenstrasse gefahren, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Nach einer Rechtskurve sei er von der Strasse abgekommen, habe eine Strassenbeleuchtung umgefahren und sei schliesslich frontal in die Fassade eines Hauses gefahren.

Der ebenfalls 39-jährige Lenker des Autos sowie eine unbekannte Frau, die mit im Auto sass, seien nach dem Aufprall geflüchtet, schrieb die Polizei. Den schwerverletzten Mitfahrer hätten die beiden an der Unfallstelle zurückgelassen, ohne ihm Hilfe zu leisten.

Kurz vor dem Mittag stellte sich der Autofahrer der Polizei. Er ist wie der Verstorbene Bürger Nordmazedoniens. Nach seiner Mitfahrerin wurde am Sonntag noch gefahndet.

Aufgrund der Spuren geht die Polizei nach eigener Aussage davon aus, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone der Quartierstrasse fuhr. Sie nahm Ermittlungen zu dem Unfall auf.