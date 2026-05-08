Mutmasslicher Sexualstraftäter fehlt vor Zürcher Obergericht

Keystone-SDA

Der 38-jährige Firmenchef, der sich am Freitag wegen Sexualdelikten vor dem Zürcher Obergericht verantworten musste, hat beim Prozess gefehlt. Die Verhandlung wurde deshalb ohne ihn durchgeführt. Das Urteil wird am Nachmittag eröffnet.

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(Keystone-SDA) Der Firmenchef liess sich von der Verhandlung dispensieren. Statt selber Rede und Antwort zu stehen, liess er seinen Anwalt reden. Dieser forderte für den Familienvater und strenggläubigen Muslim einen vollumfänglichen Freispruch.

Sein Mandant habe zugegeben, dass es beim Vorstellungsgespräch zu Berührungen und Küssen gekommen sei. Allerdings sei das nicht gegen den Willen der Bewerberin gewesen. Die Frau nehme es «mit der Wahrheit nicht so genau». Sie verbreite Lügen und Unwahrheiten und habe offenbar psychische Probleme.

Übergriff beim Vorstellungsgespräch

Der beschuldigte Firmenchef soll eine junge Frau, die sich um einen Bürojob bei ihm bewarb, massiv belästigt haben – direkt beim Vorstellungsgespräch, auf dem Sofa in seinem Büro. Gemäss Anklageschrift packte der Vorgesetzte die Bewerberin und fing an, sie am Hals und am Oberkörper zu küssen.

Sie habe mehrfach und sehr laut gesagt, dass sie das nicht wolle, allerdings vergeblich. Irgendwann schaffte sie es gemäss Anklage, den Mann in den Penis zu beissen, so dass er von ihr abliess. Später fragte er sie, ob sie einen Dreier mit ihm und seiner Ehefrau machen wolle. Allerdings müsse sie dazu ein Kopftuch tragen.

Für die Staatsanwältin ist klar, dass die Aussagen der Frau der Wahrheit entsprechen. «Es geht ihm nur um die Befriedigung seiner Bedürfnisse, ohne an seine Mitmenschen zu denken.»

Sie forderte – wie schon vor dem Bezirksgericht Zürich – drei Jahre Freiheitsstrafe, die der Mann absitzen soll. Er ist bereits vierfach vorbestraft, allerdings nicht wegen Sexualdelikten. Er schrieb unter anderem Immobilien zum Kauf aus, die ihm gar nicht gehörten, um mehr Publikum auf die Website seines Unternehmens zu locken.

«Billiges Opferbashing»

Der Anwalt der jungen Frau betonte, dass der Übergriff im Büro für sie traumatisch gewesen sei. Sie habe danach Alkohol- und Drogenprobleme entwickelt. Der Beschuldigte gab in den Befragungen an, dass die Bewerberin «wie ein Flittchen» gekleidet gewesen sei, sie habe ihn wohl verführen wollen. «Das ist billiges Opferbashing», sagte der Opferanwalt dazu.

Das Obergericht wird das Urteil im Laufe des Nachmittags eröffnen. Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Zürich, verurteilte den Mann im Oktober 2024 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten, wegen sexueller Nötigung, Nötigung und sexueller Belästigung.

Vom Vorwurf der Freiheitsberaubung sprach es den Beschuldigten jedoch frei. Die Anklage wirft ihm vor, die Frau nach dem Übergriff eingesperrt und dann gegen ihren Willen mit dem Auto nach Hause gefahren zu haben. Dafür sah das Gericht jedoch keine Beweise.