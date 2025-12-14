Nach Schüssen an US-Universität: Verdächtiger gefasst

Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island ist ein Verdächtiger in Gewahrsam. Weitere Details zu der Person wurden bei einer Pressekonferenz zunächst nicht mitgeteilt. "Meine Gedanken sind immer noch auf die Menschen fokussiert, die ihre Leben verloren haben", sagte der Governeur von Rhode Island, Dan McKee. Zwei Studenten waren getötet und mindestens neun weitere verletzt worden. Die Verletzten sind demnach in stabilem Zustand.

(Keystone-SDA) Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das einen schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmassliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuss verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bislang ungeklärt.

Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität waren zuvor aufgefordert worden, sich nicht ins Freie zu begeben. Diese Anordnung wurde nun aufgehoben. Die Universität gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.