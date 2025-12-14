The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Nach Schüssen an US-Universität: Verdächtiger gefasst

Keystone-SDA

Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island ist ein Verdächtiger in Gewahrsam. Weitere Details zu der Person wurden bei einer Pressekonferenz zunächst nicht mitgeteilt. "Meine Gedanken sind immer noch auf die Menschen fokussiert, die ihre Leben verloren haben", sagte der Governeur von Rhode Island, Dan McKee. Zwei Studenten waren getötet und mindestens neun weitere verletzt worden. Die Verletzten sind demnach in stabilem Zustand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das einen schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmassliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuss verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bislang ungeklärt.

Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität waren zuvor aufgefordert worden, sich nicht ins Freie zu begeben. Diese Anordnung wurde nun aufgehoben. Die Universität gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft