Nach Unfall in Lörrach (D): Schwerstverletzter in Basler Unispital

Keystone-SDA

Ein 32-jähriger Mann hat am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall in Lörrach (D) lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde ins Universitätsspital Basel geflogen. Der Unfall ereignete sich, nachdem sich der Mann einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

(Keystone-SDA) Der Mann war gegen 10.50 Uhr im Auto auf der Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstrasse 138 zunächst rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen, wie die deutsche Polizei mitteilte. Beim Gegenlenken sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Die 54-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht, wie es weiter heisst. Beide Autos hätten nach dem Unfall geborgen werden müssen.

Die Polizei kontrollierte im Lörracher Ortsteil Haagen, wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt. Der Mann sei von dort aus über den Ortsteil Hauingen auf der Landstrasse in Richtung der Gemeinde Steinen geflohen, als es zum Unfall gekommen sei.