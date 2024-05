Nach Wintersperre dürfen Autos den Gotthardpass wieder befahren

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Wintersperren des Gotthardpasses, des Sustenpasses und des Furkapasses sind am Mittwoch teilweise oder ganz aufgehoben worden. Der Grimselpass wird voraussichtlich Mitte Juni geöffnet.

Am Mittwochmorgen wurde der Sustenpass bis zum Sustenbrüggli teileröffnet, wie es auf der Website der Interessengemeinschaft Alpenpässe heisst. Ab Mitte Juni dürfte der Pass dann wieder ganz befahrbar sein. Um 11.00 Uhr wurde auch der Gotthardpass für den Verkehr freigegeben.

Für 18.00 Uhr war die Wiedereröffnung des Furkapasses bis Tiefenbach vorgesehen. Allerdings ist der Pass nur in drei Zeitfenstern befahrbar. An Werktagen kann er im Streckenabschnitt von Realp bis zum Hotel Tiefenbach von 09.00 bis 10.00 Uhr, 13.00 bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 07.00 Uhr befahren werden. An Wochenenden oder Feiertagen gibt es keine Einschränkungen. Der Pass wird voraussichtlich ab Mitte Juni wieder durchgehend befahrbar sein.