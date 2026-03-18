Nachwuchs bei Kordofan-Giraffen im Zoo Basel

Keystone-SDA

Im Zoo Basel ist ein Weibchen der vom Aussterben bedrohten Kordofan-Giraffen auf die Welt gekommen. Das Giraffenbaby heisst Xahara, was auf Arabisch Wüstenblume bedeutet, wie der Zolli am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Xaharas Eltern sind die Giraffenkuh Sopihie (15) und Xamburu (16), wie es heisst. Für die Mutter sei es das siebte Jungtier, für den Vater das elfte. Die Geburt am 11. März sei zwei Wochen früher erfolgt als erwartet, liege jedoch innerhalb der natürlichen Tragzeit von 13 bis 15 Monaten.

Mit dem Jungtier umfasse die Giraffengruppe nun fünf Tiere. Neben den Eltern und dem Neugeborenen seien es der Bulle Vizuri (2) und die Kuh Violette (3).

Die auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion stehenden Kordofan-Giraffen werden seit 15 Jahren im Basler Zoo gehalten, wie dieser schreibt. Der Wildbestand werde auf 1400 Tiere mit abnehmender Tendenz geschätzt.

Mit seiner Zucht leistet der Zoo einen Beitrag zum Erhaltungszuchtprogramm, wie es in der Mitteilung steht. Dessen langfristiges Ziel sei ein Wachstum der Population und eine künftige Auswilderung.

Das Antilopenhaus sei in den letzten Tagen geschlossen gewesen, um die Bindung zwischen Mutter und Kalb zu festigen. Ab Mittwochnachmittag sei es wieder teilweise geöffnet.