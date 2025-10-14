Nachzählung bestätigt Ergebnis der Gemeinderatswahl in Wettingen AG

Keystone-SDA

Eine Nachzählung der Stimmen der Gemeinderatswahl in Wettingen AG hat im Grundsatz das Wahlresultat bestätigt. An der Reihenfolge der Gewählten und Nicht-Gewählten ändert sich nichts. Bei der Exekutivwahl gab es gemäss Angaben des Kantons keine Unregelmässigkeit.

(Keystone-SDA) Im ersten Wahlgang für den Gemeinderat am 28. September verpasste Roland Brühlmann (Mitte) knapp den Einzug in die sieben Mitglieder zählende Gemeindeexekutive. Sein Rückstand auf die gewählte frühere Nationalrätin Lilian Studer (EVP) betrug gemäss Schlussergebnis acht Stimmen. Die Mitte forderte daher eine Nachzählung bei der Gemeindeabteilung des Kantons Aargau.

Die Gemeindeabteilung habe diese Untersuchungshandlungen vorgenommen, teilte die Gemeindekanzlei Wettingen am Dienstag mit. Es wurde demnach festgestellt, dass auf Lilian Studer neu 2783 Stimmen (vormals 2782 Stimmen) und auf Roland Brühlmann neu 2771 Stimmen (vormals 2774 Stimmen) entfallen.

«Die festgestellten Fehler haben keinen Einfluss auf das Wahlergebnis», hält die Gemeindekanzlei fest. Die Gemeindeabteilung habe weiter festgestellt, dass bei den durchgeführten Gemeindewahlen keine Unregelmässigkeiten zu verzeichnen seien.