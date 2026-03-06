The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Nationales Pyroverbot in öffentlich zugänglichen Räumen beschlossen

Nationales Verbot von Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Bereichen verabschiedet
Nationales Verbot von Pyrotechnik in öffentlich zugänglichen Bereichen verabschiedet Keystone-SDA

Ab dem 1. April gilt in der gesamten Schweiz ein Verbot fürs Zünden von Pyros in öffentlich zugänglichen Räumen. Das hat ein Organ des Konkordats der Baudirektorinnen und -direktoren aller 26 Kantone beschlossen, wie es am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Schon im Januar hatte der leitende Ausschuss des Interkantonalen Organs Technische Handelshemnisse (IOTH) mitgeteilt, es werde ein solches Verbot beantragen. Nun hat diese Organisation dem Antrag des Ausschusses stattgegeben.

Als Begründung heisst es in der Mitteilung, zu einer Vernehmlassung zur geplanten Totalrevision der Schweizer Brandschutzvorschriften seien über 11’000 Rückmeldungen eingegangen. Es brauche Zeit für die Sichtung dieser Eingaben.

Es gelte, in der Vernehmlassung auch die Erkenntnisse aus den noch laufenden Untersuchungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana VS zu berücksichtigen. Die revidierten Brandschutzvorschriften sollen im Herbst 2027 in Kraft treten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft