Nestlé nominiert früheren SNB-Präsident für den Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Der 2025 von einer Führungskrise durchgeschüttelte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Änderungen an den Verwaltungsratsprozessen beschlossen und zwei neue Mitglieder nominiert. Zur Wahl stehen P&G-Managerin Fama Francisco und der frühere SNB-Präsident Thomas Jordan.

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat strukturiert laut einer Mitteilung vom Mittwochabend seine Ausschüsse neu und erhöht die Sitzungsfrequenz. Dies solle das Engagement des Verwaltungsrats erhöhen, hiess es weiter. Die Wahl der Nominierten findet anlässlich der Generalversammlung vom 16. April statt.

Der bisherige Nachhaltigkeitsausschuss wird zum Wissenschafts-, Technologie- und Nachhaltigkeits-Ausschuss erweitert. Ein Präsidial- und Governance-Ausschuss wird aufgelöst; dessen Aufgaben gehen an einen neuen Audit- und Finanz-Ausschuss sowie an einen neu zusammengesetzten Nominations- und Governance-Ausschuss.

Künftig sollen alle Verwaltungsräte in zwei Ausschüssen mitarbeiten, um die Aufsicht und Entscheidungsfindung zu stärken. Mit Francisco und Jordan würde das Gremium auf 13 unabhängige Mitglieder anwachsen.

Fama Francisco ist CEO des globalen P&G-Geschäfts mit Pflegeprodukten für Babys, Frauen und Familien. Die auf den Philippinen geborene US-Staatsbürgerin bekleidete seit 1989 verschiedene Führungsfunktionen bei P&G und wurde mehrfach in die «Fortune»-Liste der 50 einflussreichsten internationalen Managerinnen aufgenommen.

Thomas Jordan war von 2012 bis 2024 Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank. Der Schweizer Ökonom vertrat das Land in internationalen Finanzgremien wie IWF, BIZ und Financial Stability Board. Er sitzt bereits seit Frühling 2025 beim Versicherungskonzern Zurich im Verwaltungsrat.