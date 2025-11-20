The Swiss voice in the world since 1935
Nestlé-Strategie-Chef Sanjay Bahadur geht in Pension

Keystone-SDA

Nestlé gibt die Pensionierung von Strategie-Chef Sanjay Bahadur bekannt. Der Head of Group Strategy and Business Development werde sich Ende Dezember nach einer über 40-jährigen Karriere beim Lebensmittelkonzern zurückziehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In seiner aktuellen Position ist Bahadur für das Portfolio-Management, die Identifizierung und Durchführung von M&A-Transaktionen sowie für Venture-Fonds, externe Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen verantwortlich, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.

Nach dem Rücktritt von Bahadur wird Philip Mellor, derzeit Head of Legal M&A, die Leitung von M&A übernehmen und direkt an Finanzchefin Anna Manz berichten, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP verlauten liess. Er werde damit nicht mehr Teil der Konzernleitung sein.

