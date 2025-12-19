Nestlé Waters erhält positiven Entscheid zum Perrier-Betrieb

Keystone-SDA

Nestlé Waters darf in seinem Werk in Südfrankreich weiterhin natürliches Mineralwasser gewinnen. Der Präfekt des Départements Gard hat einen entsprechenden Antrag der Nestlé-Tochter Nestlé Waters Supply Sud genehmigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nestlé darf laut dem Entscheid am Standort in Vergèze unter Auflagen und verstärkter Überwachung an zwei Bohrlöchern natürliches Mineralwasser produzieren. Mitte August hatte Nestlé Waters Supply Sud einen Überprüfung zur Betriebsgenehmigung für die Abfüllung des natürlichen Mineralwassers «Source Perrier» beantragt.

Grundlage für den nun positiven Entscheid sei ein Gesundheitsgutachten gewesen, hiess es. Der Gutachter habe Ende November mit einigen Vorbehalten eine positive Stellungnahme und eine Empfehlung zur Sachlage abgegeben, auch mit Blick auf die Definition von natürlichem Mineralwasser. Zudem habe sich auch Rat für Umwelt, Gesundheits- und Technologierisiken positiv dazu geäussert.

Nach einem Zwischenfall in einer nahe gelegenen Kläranlage musste Nestlé Waters die Produktion von Mineralwasser in Vergèze vorübergehend stillgelegen. Dort werden die grünen Perrier-Flaschen hergestellt, die bereits von einem Skandal um illegale Filter betroffen waren.