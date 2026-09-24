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Netanjahu-Rede bei UN – Etliche Delegationen verlassen Raum

Keystone-SDA

Zahlreiche Ländervertreter haben bei den Vereinten Nationen aus Protest gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor dessen Rede den Saal verlassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Andere Delegierte applaudierten dem israelischen Regierungschef bei seinem Auftritt vor der UN-Generalversammlung in New York.

Netanjahu reagierte auf den Protest mit scharfen Worten. «Wenn es noch weitere moralische Feiglinge gibt, die diesen Saal noch nicht verlassen haben, dann tun Sie das bitte jetzt», sagte er. Auch vor dem UN-Gebäude wurde gegen den israelischen Politiker protestiert.

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