Neue Bahnhaltestelle Avry-Matran im Kanton Freiburg eingeweiht

Die SBB hat am Donnerstag im Beisein von Kantons- und Gemeindebehörden die neue Bahnhaltestelle Avry-Matran (FR) eingeweiht. Ab Sonntag wird sie alle 30 Minuten von der S-Bahn Freiburg bedient.

(Keystone-SDA) Die neue Haltestelle zwischen Romont und Freiburg ersetzt die veralteten Bahnstationen von Matran und Rosé. Der Neubau kostete rund 21,5 Millionen Franken, wie die SBB am Freitag in Erinnerung rief. Die Bauarbeiten starteten im Frühling 2024.

Die Haltestelle verfügt über zwei Perrons mit einer Länge von 220 Metern. Reisende können ebenerdig in die Züge einsteigen.

Die neue Haltestelle Avry-Matran ist laut Mitteilung der SBB die erste Etappe des Bahnausbaus, der für den künftigen Viertelstundentakt in der Region nötig ist.

Vorderhand wird die Haltestelle von den Linien S40 und S41 der RER Freiburg/Freiburg bedient.Ein zusätzlicher Zug am Morgen und am späten Nachmittag zwischen Bulle und Freiburg wird ebenfalls in Avry-Matran halten. Das Busangebot in der Region wird zudem neu gestaltet, um die Anschlüsse an die Züge zu gewährleisten.