Neue seltene Giftschlange im Berner Tierpark

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Der Berner Tierpark beherbergt in seinem Vivarium neu mehrere Exemplare der Spinnenschwanzviper. Diese seltene Giftschlange verfügt über eine ungewöhnliche Jagdstrategie, wie das Dählhölzli am Mittwoch mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Die Viper trägt an ihrem Schwanzende eine spinnenähnliche Struktur aus verzweigten Hautfortsätzen, die als Köder dient, wie der Tierpark in einer Mitteilung schreibt. Während die Schlange regungslos auf der Lauer liegt, bewegt sie die Hautfortsätze und imitiert damit eine krabbelnde Spinne. So lockt sie neugierige Vögel an, die zur Beute werden.

Der natürliche Lebensraum der Spinnenschwanzviper sind die heissen, trockenen Bergregionen im Iran und Irak. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft das Tier mit dem wissenschaftlichen Namen «Pseudocerastes urarachnoides» als «potenziell gefährdet» ein. Der Tierpark Bern ist laut eigenen Angaben einer der wenigen Zoos, die diese Schlange halten.