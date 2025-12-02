Neuenburger Staatsanwalt Nicolas Feuz künftig nur noch Krimiautor

Keystone-SDA

Der Krimiautor Nicolas Feuz will sein Amt als Staatsanwalt Ende August 2026 niederlegen. Fortan möchte sich der Neuenburger ganz dem Schreiben widmen.

(Keystone-SDA) «Es waren 27 Jahre vor dem Strafrichteramt, dann 27 Jahre als Untersuchungsrichter und Staatsanwalt. Jetzt folgen 27 Jahre als Krimiautor zu 100 Prozent», kündigte Nicolas Feuz in einer Veröffentlichung auf der Plattform LinkedIn an. Zudem teilte er einen Artikel von «Arcinfo»; die Neuenburger Tageszeitung hatte zuvor berichtet.

In der Deutschschweiz sorgte Feuz im letzten Frühjahr zusammen mit seinem Schriftstellerkollegen Marc Voltenauer für Aufmerksamkeit. Unter dem Titel «Tödliches Ultimatum» hatten die beiden erstmals einen Krimi zusammengeschrieben. Die rasant erzählte Geschichte von einer Schweiz am Abgrund war nahezu zeitgleich im französischsprachigen Original und in der deutschen Übersetzung erschienen. Die beiden sind in der Westschweiz längst Bestsellerautoren.