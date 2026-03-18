Neuer «Spider-Man»: Trailer zeigt Neuanfang des Superhelden

Keystone-SDA

Ein Neuanfang, ein bisschen Herzschmerz - und natürlich viel Action: Der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" gibt einen Vorgeschmack auf den neuesten Superhelden-Streifen aus dem Marvel-Universum.

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(Keystone-SDA) Tom Holland muss in seiner Paraderolle als Peter Parker Jahre nach den Ereignissen aus «Spider-Man: No Way Home» erneut gegen Widersacher kämpfen – und hat auch persönlich an ein paar Themen zu nagen.

Den Angaben nach ist Parker nun ein Erwachsener, der alleine lebt, nachdem er sich freiwillig aus der Erinnerung seiner Lieben ausgelöscht hat. Er kämpft als «Vollzeit»-Spider-Man gegen Verbrechen in New York, als er eine überraschende körperliche Veränderung erfährt. Unterdessen geht in der Stadt etwas vor sich – Spider-Man sieht sich bald mit einer mächtigen Bedrohung konfrontiert.

Mit dabei ist auch wieder Zendaya als MJ. Die Schauspielerin ist im echten Leben mit Holland liiert. Auch Mark Ruffalo als Bruce Banner und Jon Bernthal als Punisher sind Teil des Casts. US-Kinostart ist Ende Juli dieses Jahres. Mit «Spider-Man: No Way Home» aus dem Jahr 2021 gelang ein Superhit, der weltweit Milliarden einspielte.