The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Neuer Leistungsvertrag zwischen Berner Polizei und Alpine Rettung

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern und die Alpine Rettung Schweiz (ARS) haben am Mittwoch einen neuen Leistungsvertrag über fünf Jahre unterzeichnet. Damit wird die seit 25 Jahren bestehende Zusammenarbeit "nachhaltig gestärkt", wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bergrettung im Kanton Bern soll damit von 2026 bis 2030 sichergestellt werden. Ab dem Jahr 2026 wird diese auch jährlich mit einem Betrag von 320’000 Franken unterstützt, wie es weiter heisst.

Die Kantonspolizei Bern und die Alpine Rettung Bern (als Regionalverein der ARS) gewährleisten zusammen mit anderen Organisationen eine Einsatz- und Rettungsbereitschaft rund um die Uhr, schreibt die Polizei weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft