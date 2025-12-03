Neuer Recyclinghof in Altstetten kommt vors Zürcher Stimmvolk

Keystone-SDA

Der geplante neue Recyclinghof in Zürich-Altstetten kommt vors Volk. Der Gemeinderat hat das 33-Millionen-Projekt am Mittwoch mit 111 zu 8 Stimmen gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dagegen war nur die AL. Ihr ist das ganze Projekt «zu stark aufs Auto ausgerichtet». Stadträtin Simone Brander (SP) betonte jedoch, dass man die Waren selbstverständlich auch mit dem ÖV oder mit dem Velo anliefern könne.

Der geplante Recyclinghof auf dem Juch-Areal in Altstetten soll den geschlossenen Standort Hagenholz ersetzen. Sagt das Volk Ja, wird die neue Anlage Ende 2027 fertig sein. Derzeit nutzt die Stadt Zürich den provisorischen Recyclinghof Looächer in Affoltern.