Nidwalden kann Veloweg bis an die Obwaldner Kantonsgrenze bauen

Keystone-SDA

Der Kanton Nidwalden kann sein letztes Teilstück der überkantonalen Veloverbindung Stans-Sarnen realisieren. Den dafür nötigen Kredit von 4,7 Millionen Franken genehmigte der Landrat am Mittwoch einstimmig.

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(Keystone-SDA) Die effektiven Kosten für den Kanton sollen 2,2 Millionen Franken betragen, wie aus dem Bericht der Regierung hervorging. Die betreffende Gemeinde Ennetmoos wird sich an den Kosten beteiligen. In Aussicht stehen zudem Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes. Diese sollen gut einen Drittel der Kosten decken, sind aber an gewisse Vorgaben in der Ausgestaltung geknüpft, was im Rat auch für kritische Worte sorgte.

Jedoch war der Nutzen des Velostreifens auf der Kantonsstrasse vom Ennetmooser Ortsteil St. Jakob bis zur Kantonsgrenze mit Obwalden unbestritten. Konkret soll ein einseitiger, kombinierter Fuss- und Veloweg an der Nordseite der Kantonsstrasse entstehen.

In Richtung Obwalden wird der Veloweg von der Ortsausfahrt bis zur Kantonsgrenze verlängert. In Richtung Stans ist die Querung der Strasse von rechts nach links künftig nicht mehr nötig.

Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen. 2031 sollen sie abgeschlossen sein. Ein analoges Projekt plant auch Obwalden auf dem Gemeindegebiet von Kerns.

Verkehrssicherheit verbessern

Zudem soll das Projekt die Verkehrssicherheit im Allgemeinen verbessern. In der Dorfdurchfahrt kommt es gemäss Bericht der Regierung «regelmässig» zu Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Strasse soll künftig schmaler werden, um weniger zu hohen Tempi zu verlocken. Eine neue Mittelinsel soll der Schulwegsicherheit zugutekommen. Des Weiteren soll die Bushaltestelle St. Jakob barrierefrei zugänglich werden.

Der Landrat stimmte auch dem sogenannten Generellen Projekt des Vorhabens einstimmig zu. Ein Minderheitsantrag aus der Baukommission, der die Breite des Grünstreifens zugunsten des Erhalts von Kulturland beschränken wollte, fand deutlich keine Mehrheit.