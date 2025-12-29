Nidwaldner Kantonalbank übergibt Urs Pfluger das Steuer

Keystone-SDA

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat einen neuen Chef gefunden. Urs Pfluger wird im Sommer 2026 als neuer CEO das Steuer von Heinrich Leuthard übernehmen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bankrat der NKB habe Pfluger zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt, teilte die Bank am Montag mit. Er folgt damit per Juli 2026 auf Heinrich Leuthard, der nach 13 Jahren in den Ruhestand geht.

Pfluger kommt von der Baloise Bank, wo er gemäss Mitteilung seit 2007 als Chief Market Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist.

Bereits im Mai wurde bekannt, dass die Bank eine Nachfolge für Leuthard sucht. Er steht seit 2013 an der Spitze der NKB.