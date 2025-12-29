Niederhornbahn geht Anfang Jahr wieder in Betrieb

Keystone-SDA

Nach Reparaturarbeiten nimmt die Niederhornbahn in Beatenberg Anfang Januar ihren Betrieb wieder auf. Die Bergbahn stand wegen eines Lagerschadens am Umlenkrad seit Mitte September still.

1 Minute

(Keystone-SDA) Fachleute hatten eine Lösung für das Problem erarbeitet, doch die Produktion und Lieferung der Spezialteile nahm einige Zeit in Anspruch. Beim Ausbau der mechanischen Komponenten zeigte sich, dass noch weitere Bauteile ersetzt werden mussten.

Nun seien die umfangreichen Reparaturen an der Gruppenumlaufbahn planmässig und erfolgreich abgeschlossen worden, heisst es in einer Mitteilung der Verantwortlichen vom Montag. Damit stehe dem Start in die Wintersaison nichts mehr im Weg.

Das Niederhorn liegt auf knapp 2000 Metern über Meer oberhalb von Beatenberg. 1946 wurde eine Sesselbahn aufs Niederhorn gebaut. 1997 wurden sie von einer 3-Seil-Gruppenumlaufbahn abgelöst.