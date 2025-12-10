Nobelpreisträger in Stockholm ausgezeichnet

Zwölf Wissenschaftler und der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai sind in Stockholm mit den prestigeträchtigen Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Schwedens König Carl XVI. Gustaf stattete die Auserwählten auf einer feierlichen Preiszeremonie im Konzerthaus der Stadt mit ihren begehrten Nobelmedaillen und einem dazugehörigen Diplom aus. Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela war bereits einige Stunden vorher in Abwesenheit auf einer anderen Nobelpreiszeremonie in Oslo geehrt worden.

(Keystone-SDA) Die Namen der diesjährigen Nobelpreisträger waren bereits im Oktober verkündet worden. In allen vier Wissenschaftskategorien haben die Nobel-Institutionen dabei die maximal mögliche Anzahl von jeweils drei Preisträgern ausgewählt. Deutsche waren diesmal nicht darunter. Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie – umgerechnet entspricht das etwa einer Million Euro.