Obwaldner Kantonsrat ist für Mini-Campingplätze auf Bauernhöfen

Keystone-SDA

Im Kanton Obwalden soll das Abstellen von Wohnwagen und -mobilen ausserhalb von Campingplätzen neu geregelt werden. Das wilde Abstellen für eine Nacht soll verboten, das Abstellen auf dem Bauernhof als neues Angebot aber erlaubt werden.

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(Keystone-SDA) Der Kantonsrat hat am Donnerstag zwei Postulate praktisch einstimmig überwiesen. Auch der Regierungsrat hatte die Forderungen unterstützt.

Heute dürfen in Obwalden Feriengäste ausserhalb von Campingplätzen eine Nacht unentgeltlich campieren, sofern der Grundbesitzer seine Zustimmung gibt. Dies habe dazu geführt, dass viele Gemeinden unter dem wilden Campieren leiden würden, erklärte Postulant Niklaus Vogler (Mitte/GLP) in seinem Postulat.

Der Kantonsrat sprach sich deswegen dafür aus, dass ein Abstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen abseits von Campingplätzen nur auf ausgeschilderten Plätzen möglich sein soll. Das Abstellen soll dabei auf eine Nacht beschränkt werden.

Das Verbot soll aber nach Ansicht des Kantonsrats nicht auf das Zelten ausgeweitet werden. Dies hatte der Regierungsrat in seiner schriftlichen Antwort erwogen.

Neu soll in Obwalden das Campieren auf dem Bauernhof erlaubt werden. Das Bedürfnis nach Stellplätzen ausserhalb der grossen Campingplätze habe stark zugenommen, erklärte Stefan Flück (FDP).

Die Postulanten verwiesen auf Uri und Nidwalden, wo auf Flächen von bis zu 150 Quadratmetern bis zu fünf Camper oder Wohnwagen abgestellt werden dürfen.

Der Regierungsrat geht in seiner schriftlichen Antwort zwar davon aus, dass auf der genannten Fläche nur zwei bis drei Camper Platz haben, er unterstützte aber die Forderung. Der Agrotourismus liege im Trend, hielt er fest.