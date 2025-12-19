Obwaldner Prorektorin wird Amtsvorstehern im Kanton Schwyz

Keystone-SDA

Fabienne Aytekin-Barmettler wird auf das kommende Schuljahr hin Vorsteherin des Amts für Mittel- und Hochschulen des Kantons Schwyz. Die 46-Jährige ist aktuell Prorektorin an der Kantonsschule Obwalden in Sarnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Schwyzer Staatskanzlei am Freitag mitteilte, wohnt Aytekin-Barmettler in Kerns OW und unterrichtet in Sarnen seit 2003 Englisch. Seit 2020 ist sie auch Prorektorin. Darüber hinaus habe sie umfangreiche Erfahrungen in der Schulentwicklung, hiess es in der Mitteilung.

Aytekin-Barmettler wird ihr neues Amt am 1. August 2026 antreten. Ihr Vorgänger war Ende September pensioniert worden. Das Amt für Mittel- und Hochschulen wird seither interimistisch durch den Departementssekretär des Bildungsdepartements geleitet.