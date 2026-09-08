Oerlikon gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Keystone-SDA

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Oerlikon hat am Kapitalmarkttag neue Finanzziele bis 2030 vorgestellt. Der Industriekonzern strebt nun einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Franken an.

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(Keystone-SDA) Dies entspricht einem durchschnittlichen organischen Wachstum von rund 6 Prozent pro Jahr bei konstanten Wechselkursen. Zudem soll die Betriebsgewinnmarge (EBITDA) bis 2030 auf über 20 Prozent steigen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.

Im Jahr 2025 erzielte das in der Oberflächentechnik und im Chemiefaser-Maschinenbau tätige Unternehmen einen Umsatz von 1,57 Milliarden Franken bei einer EBITDA-Marge von 17,3 Prozent. Oerlikon beschäftigt weltweit rund 10’000 Mitarbeitende in 38 Ländern und betreibt 110 Beschichtungsstandorte.

Als Wachstumstreiber nennt der Konzern strukturelle Trends in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Stromerzeugung, Verteidigung und Elektrifizierung. Im Bereich Stromerzeugung verfügt Oerlikon nach eigenen Angaben über rund zwei Drittel der weltweit installierten Basis an Thermospritzsystemen.