Oesch’s die Dritten machen Hoffnung auf Schweizer Auftritte

Keystone-SDA

Die Schweizer Volksmusikgruppe Oesch's die Dritten muss ihre Deutschland-Tournee wegen der gesundheitlichen Probleme von Vater Hansueli Oesch verschieben. Für die im Februar geplanten Konzerte in der Schweiz zeigt sich die Band aber zuversichtlich.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Unser Vätu (Papa Hansueli) wird aufgrund seiner Bandscheibenprobleme im Rücken- und Halswirbelbereich zu einer Zwangspause gezwungen», schrieb die Band auf ihrer Website.

Deshalb müssten die Konzerttermine in Deutschland im Januar und Anfang Februar 2026 verschoben werden. «Eine Tournee mit zehn Konzerten am Stück und langen Reisezeiten ist derzeit nicht durchführbar», schrieb die Band weiter.

Die Familienformation aus dem Berner Oberland zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Einzelkonzerte der «Händmade»-Clubtour in der Schweiz Mitte und Ende Februar wie geplant stattfinden können. Das in der Mühle Hunziken in Rubigen BE geplante Konzert etwa ist bereits ausverkauft. Der Veranstalter Hypertension Music arbeitet zudem an Ersatzterminen für die betroffenen Konzerte in Deutschland. Die «Berner Zeitung» hatte zuerst darüber berichtet.

Die Volksmusikgruppe aus Schwarzenegg BE besteht aus Hansueli und Annemarie Oesch, ihren Kindern Melanie, Kevin und Mike sowie dem Akkordeonisten Urs Meier. Die Band hat bereits mehrere Preise gewonnen.

Die Familientradition als Volksmusiker begann mit dem Trio Oesch von Hans Oesch. Sohn Hansueli setzte sie fort. Zusammen mit den drei Kindern der dritten Generation nannten sie sich dann Oesch’s die Dritten.