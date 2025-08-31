The Swiss voice in the world since 1935
OK-Präsident des Eidgenössischen zeigt Emotionen

Keystone-SDA

Mit viel Emotionen hat sich ESAF OK-Präsident Jakob Kamm am Sonntag in der Schwing-Arena bei seinen Helfern bedankt. "Ihr habt dieses Fest zum Leben erweckt. Ihr habt Glarner Geschichte geschrieben", sagte er mit zittriger Stimme in der Mitte des 7. Sägemehlrings.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Alle 56’500 Schwingfans in der Glarnerland-Arena erhoben sich nach Kamms Rede und applaudierten für die über 8000 Helferinnen und Helfer. Gemäss dem Stadionsprecher gab es noch nie so viele freiwillige Helfende an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest wie im Glarnerland.

Beim Festakt wurde denn auch der Bergkanton gebührend inszeniert. Lokale Hymnen wie «Im Glarnerland geboren» wurden gesungen, Fahnen geschwunden oder der Glarner Schabziger gepriesen. Im Schweizer Klassiker «Berner Oberland Anthem (Vogellisi)» wurde kurzerhand das Oberland zum Glarnerland umbenannt.

Schliesslich wurde die Fahne des Eidgenössischen Schwingerverbands ans Glarner OK übergeben. Traditionell wird sie nun während drei Jahren im Bergkanton verweilen, ehe sie dann 2028 am nächsten ESAF in Thun BE an das dortige OK weitergegeben wird.

