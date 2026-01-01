The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Opfer aus verschiedenen Ländern in Crans-Montana

Keystone-SDA

Die Opfer von Crans-Montana VS kommen aus verschiedenen Ländern. Das sagte der Walliser FDP-Staatsrat Stéphane Ganzer am Neujahrstag vor den Medien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»

«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft