Opfer aus verschiedenen Ländern in Crans-Montana
Die Opfer von Crans-Montana VS kommen aus verschiedenen Ländern. Das sagte der Walliser FDP-Staatsrat Stéphane Ganzer am Neujahrstag vor den Medien.
(Keystone-SDA) «Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»
«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter.