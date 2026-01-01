Opfer aus verschiedenen Ländern in Crans-Montana

Keystone-SDA

Die Opfer von Crans-Montana VS kommen aus verschiedenen Ländern. Das sagte der Walliser FDP-Staatsrat Stéphane Ganzer am Neujahrstag vor den Medien.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»

«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter.