Parteiloser aus Greppen verpasst Wahl in den Weggiser Gemeinderat

Keystone-SDA

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Der parteilose Roger Augsburger aus Greppen hat die Wahl in den Weggiser Gemeinderat nicht geschafft. Damit ist der Ortsteil Greppen nach der Gemeindefusion nicht im Gemeinderat vertreten.

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(Keystone-SDA) Alle Bisherigen aus dem Weggiser Gemeinderat schafften die Wiederwahl: Gemeindepräsident Roger Dähler (parteilos) mit 1753 Stimmen, Marcel Waldis (Mitte) mit 1850 Stimmen, Beatrix Küttel (Mitte) mit 1793 Stimmen, Robin Küttel (FDP) mit 1482 Stimmen und Peter Isele (FDP) mit 1278 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 1023 Stimmen.

Augsburger, der im Gemeinderat von Greppen bisher das Ressort Soziales leitet, erhielt am Sonntag 964 Stimmen. Damit erzielte er von den sechs Kandidierenden am wenigsten Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 62,5 Prozent.

Die neue Legislatur beginnt am 1. Januar 2027. Gleichentags fusionieren die Luzerner Seegemeinden Greppen und Weggis, das bevölkerungsmässig gut viermal so gross ist wie Greppen. Die Stimmberechtigten beider Gemeinden hatten der Fusion im März zugestimmt.