The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Passanten finden in Romanshorn TG ein schwer verletztes Kind

Keystone-SDA

Passanten haben am Montag in Romanshorn ein schwer verletztes Kind gefunden. Der neunjährige Knabe wurde gemäss der Polizei von einem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Was die Ursache für die Verletzungen ist, sei unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 16 Uhr am Montag fanden Passanten an der Rütistrasse einen Knaben, der verletzt auf dem Trottoir lag. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bischofszell klären ab, wie sich das Kind verletze.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft