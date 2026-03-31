Passanten finden in Romanshorn TG ein schwer verletztes Kind

Keystone-SDA

Passanten haben am Montag in Romanshorn ein schwer verletztes Kind gefunden. Der neunjährige Knabe wurde gemäss der Polizei von einem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Was die Ursache für die Verletzungen ist, sei unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 16 Uhr am Montag fanden Passanten an der Rütistrasse einen Knaben, der verletzt auf dem Trottoir lag. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bischofszell klären ab, wie sich das Kind verletze.