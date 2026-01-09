Person durch Schusswaffeneinsatz der Grenzwache in Augst BL getötet

Keystone-SDA

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat am Freitagmorgen in Augst BL eine Person mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Das Todesopfer soll ein mutmasslicher Autodieb sein.

(Keystone-SDA) Zur tödlichen Schussabgabe kam es nach 6.30 Uhr bei einer Anhaltung auf der Verzweigung Augst, wie die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine Drittperson sei leicht verletzt worden. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft und die Militärjustiz hätten Verfahren eingeleitet.