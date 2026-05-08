Person muss nach Wohnungsbrand in Basel ins Spital

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Basel ist am frühen Freitagmorgen eine Person verletzt worden. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer sei aus noch zu klärenden Gründen in einer Wohnung im vierten Obergeschoss an der Lehenmattstrasse ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr habe den Brand nach ihrem Eintreffen gegen 04.15 Uhr rasch gelöscht, heisst es weiter.

Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Sanität ins Spital eingeliefert werden. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung auch eine Katze, die sie nach einer Erstversorgung mit Sauerstoff in ein Tierspital brachten.