Personalbestand steigt in den Zentralschweizer Pflegeheimen

Keystone-SDA

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Die 136 Pflegeheime in der Zentralschweiz sind 2025 zu 96,3 Prozent ausgelastet gewesen. Die höchste Auslastung hatten die Institutionen im Kanton Uri, die tiefste diejenigen im Kanton Obwalden.

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(Keystone-SDA) Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Daten von Lustat Statistik Luzern hervor. Die Luzerner Statistikstelle hat im Auftrag der sechs Kantone Erhebungen zu den sozialmedizinischen Institutionen durchgeführt.

Die Hälfte aller Zentralschweizer Pflegeheime, nämlich 68, stehen im Kanton Luzern. Der Kanton Schwyz zählt 30 Institutionen, Zug 15. Die restlichen verteilen sich auf Uri (9) sowie Ob- und Nidwalden (je 7).

Die höchste Auslastung hatten im letzten Jahr die Pflegeheime im Kanton Uri. Lustat errechnete, dass 98,9 Prozent der Plätze belegt waren. Im Kanton Zug lag der Wert bei 98,5 Prozent, in Luzern bei 96,9 Prozent, in Schwyz bei 95 Prozent und in Nidwalden bei 94,8 Prozent. Die tiefste Auslastung hatten die Obwaldner Heime mit 89,3 Prozent.

Die Auswertungen von Lustat zeigen zudem einen Trend hin zu kürzeren Heimaufenthalten. Der Anteil der Kurzzeiteintritte nahm nur in den Kantonen Zug und Obwalden ab. Obwalden war aber der einzige Kanton, der mehr Kurzzeit- als Langzeiteintritte hatte.

In allen sechs Zentralschweizer Kantonen haben die Pflegeheime ihren Personalbestand vergrössert. Insgesamt hatten die 136 Institutionen rund 10’900 Stellen (Vollzeitäquivalente).