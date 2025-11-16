Personen mit Drehleiter aus brennendem Haus in Bützberg gerettet

Keystone-SDA

Ein Brand hat am frühen Sonntagmorgen ein Wohnhaus im bernischen Bützberg stark beschädigt. Die meisten Bewohnenden konnten sich selber ins Freie begeben. Drei Personen musste die Feuerwehr über eine Drehleiter evakuieren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Die um etwa 03:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie aus der Mitteilung der Polizei weiter hervorgeht. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach und die restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen konnten sich laut Kantonspolizei selbständig oder mithilfe der Gemeinde Unterkünfte organisieren.

Die Bernstrasse musste während des Einsatzes rund fünf Stunden gesperrt werden.