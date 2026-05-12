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PH Luzern verzeichnet so viele Anmeldungen wie noch nie

Keystone-SDA

Für das Herbstsemester hat die Pädagogische Hochschule Luzern (PH) so viele Anmeldungen verzeichnet wie noch nie. Insgesamt beginnen 791 Studierende ihre Ausbildung zur Lehrperson, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 791 Neueintritten übertreffe die PH Luzern den bisherigen Rekord von 2021 mit 747 Studierenden deutlich, wie es weiter hiess. Besonders stark nachgefragt sind die Studiengänge Primarstufe (289) und Sekundarstufe I (187).

Auch die Schulische Heilpädagogik verzeichnet mit 188 Anmeldungen einen hohen Wert, ebenso der Studiengang Kindergarten/Unterstufe (63), wie es weiter hiess. Weitere Anmeldungen entfallen auf die Sekundarstufe II (45) und die Fachdidaktik (19).

Die PH Luzern zählt laut eigenen Angaben über 2400 Studierende und rund 760 Mitarbeitende. Sie ist damit die viertgrösste Pädagogische Hochschule der Deutschschweiz.

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