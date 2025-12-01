Pierre-André Page zum neuen Nationalratspräsidenten gewählt

Der Freiburger SVP-Politiker Pierre-André Page ist zum neuen Präsidenten des Nationalrats gewählt worden. Meisterlandwirt Page erhielt am Montag 173 von 181 gültigen Stimmen und leitetet den Nationalrat als Nachfolger von Maja Riniker (FDP/AG) ein Jahr lang.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 65-jährige Page ist der erste Nationalratspräsident aus dem Kanton Freiburg, seit 2017/18 Mitte-Politiker Dominique de Buman die grosse Kammer leitete. Page kennt sich mit Präsidien aus: Er war von 2002 bis 2006 Gemeindepräsident seines Wohnorts Châtonnaye FR und präsidierte 2009 das Freiburger Kantonsparlament.

Der verheiratete Vater von drei Kindern machte bei den letzten Wahlen von 2023 im Kanton Freiburg das beste Resultat aller Nationalratskandidierenden und sitzt seit Ende 2015 in der grossen Kammer. Die 173 Stimmen, welche er am Montag erhielt, sind ein gutes Resultat.

Der Nationalratspräsident hat jeweils den Vorsitz in der Vereinigten Bundesversammlung, also wenn National- und Ständerat gemeinsam tagen. Oft wird er deshalb als «höchster Schweizer» bezeichnet.