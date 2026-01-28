Plan für erste Etappe der Basler Durchmesserlinie soll 2031 stehen

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat am Mittwoch seine Pläne für den Verkehrsausbauschritt bis 2045 vorgestellt. Dazu gehören auch zahlreiche Projekte in der Region Basel, darunter auch die Planung der Basler Durchmesserlinie.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die Durchmesserlinie mit Tiefbahnhof am Basel SBB erscheint allerdings in der Botschaft 2031 und nicht in der Botschaft 2027. Der Bundesrat will zusammen mit Basel-Stadt und Baselland eine alternative Lösung zum Herzstück erarbeiten und mit der Botschaft 2031 eine erste Etappe beschliessen, wie er in einem Faktenblatt erläutert.

Die Projekte in der Botschaft 2031 werden teilweise vor dem Jahr 2045 in Bau gehen, jedoch erst nach 2045 in Betrieb, wie es heisst. Der umstrittene Bericht Weidmann hatte das Herzstück in der Periode 2025 bis 2045 depriorisiert, worauf die Region mit einer reduzierten Variante aufwartete. Für die Durchmesserlinie veranschlagt der Bundesrat derzeit 1,6 Milliarden Franken.

Für die Botschaft 2027 sieht der Bundesrat in Basel unter anderem den Ausbau im Westen des Bahnhofs SBB mit Neubau der Margarethenbrücke vor. Dafür sind 900 Millionen Franken veranschlagt.

Neun Projekte im Agglo-Programm

Keines der Projekte in der Region Basel hat es in die fünfte Generation des Programms Agglomerationsverkehr (ab 2028) geschafft. Dafür stehen gleich deren neun auf der Liste für die sechste Generation. Dazu gehören der Zubringer Bachgraben (407 Millionen Franken) und die Tramverlängerung nach Weil am Rhein (D) (18 Millionen Franken).

Weitere regionale Einträge im sechste Agglomerationsprogramm umfassen die Tramprojekte Bachgraben, Leonhardsgraben-Basel SBB, Wettstein-Schwarzwaldstrasse, Wettsteinplatz-Clarastrasse, Leonhardsgraben-Blumenrain, die Margarethenverbindung sowie die ÖV-Drehscheibe am Bahnhof SBB West.

Bundesrat beharrt auf Rheintunnel

Der Rheintunnel, dessen Comeback im Gutachten Weidmann für Kritik sorgte, ist in der Liste der Projekte mit Realisierungshorizont ab 2045 aufgeführt. Die Kosten sollen 2,4 Milliarden Franken betragen.

Mit Realisierungshorizont 2055 werden zwei Projekte im Kanton Baselland erwähnt. Erstens ist es der Achtsprurausbau der Autobahn A2 im Bereich Hagnau (Augst BL) für 1,4 Milliarden Franken. Das zweite Vorhaben dieser Kategorie betrifft die N18 und die Zentrumsentlastung in Laufen BL für 200 Millionen Franken.

In der Kategorie «Realisierungshorizont Weitere» finden sich zudem die N18-Umfahrung Laufen und Zwingen BL (1 Milliarde Franken) und der Muggenbergtunnel zwischen Aesch BL und Duggingen BL, ebenfalls auf der N18 (500 Millionen Franken).