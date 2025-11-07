Pocher nervt sich über Schneckentempo auf Schweizer Autobahnen

Keystone-SDA

Der deutsche Comedian Oliver Pocher nervt sich über das langsame Tempo auf Schweizer Autobahnen. Oft habe er Schleicher vor der Nase, die nicht mehr als 90 Kilometer pro Stunde fahren würden.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der neuesten Folge seines Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» mit Exfrau Sandy Meyer-Wölden kritisiert der 47-Jährige die Schweizerinnen und Schweizer wegen deren Fahrkünste. In der Folge spricht er sich in Rage, wie das Newsportal blick.ch berichtet. Auf der Fahrt aus der Schweiz zurück nach Deutschland habe er zuletzt angeblich nur Schleicher vor sich gehabt, welche mit Tempo 90 auf der Autobahn fuhren.

Obwohl er schlechte Worte über unsere Autofahrer verliert, ist Pocher ein Fan der Schweiz. Er könne sich vorstellen, in Zukunft einmal einzuwandern. In der Kommentarspalte gehen die Wogen hoch. Dort heisst es zum Beispiel, Pocher solle zu Hause bleiben. «Auf die vielen Deutschen in der Schweiz, die mit Lichthupe rechts überholen, können wir verzichten.» Oder: «Wenn Schweizer Autofahrer in Deutschland nerven, liegt das vielleicht daran, dass sie sich an Regeln halten. Ungewohnt, ich weiss.»