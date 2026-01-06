Polizei erwischt in GR Drogenkurier mit zwei Koffern Marihuana

Keystone-SDA

Eine Polizeipatrouille hat in Silvaplana GR einen 37-jährigen Deutschen mit zwei Koffern Marihuana im Auto erwischt. Die Behörden stellten die rund elf Kilogramm Marihuana mit einem geschätzten Verkaufswert von 70'000 Franken sicher.

(Keystone-SDA) Das Ziel des mutmasslichen Drogenkuriers sei die Schweiz gewesen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Der Deutsche war vom Unterland her gekommen und musste zwischenzeitlich in Haft. Diese habe er unterdessen wieder verlassen können, so der Sprecher weiter. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Die Festnahme gelang noch vor Weihnachten – am 20. Dezember, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag hiess. Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzschutz (Bazg) stoppte den Mann beim Ausstellplatz auf Höhe des Kraftwerks Albanatscha.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte der Polizeisprecher keine weiteren Angaben zur Verfolgung des Mannes machen. Stattdessen hoben die Behörden in der Mitteilung die wirksame Zusammenarbeit zwischen dem Bazg und der Kantonspolizei bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden und regionalen Kriminalität im Engadin hervor.