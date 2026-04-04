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Polizei erwischt Raser mit 155 km/h ausserorts in Basadingen TG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagnachmittag einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der mit 155 km/h über die Kantonsstrasse zwischen Dickihof und Basadingen donnerte. Erlaubt gewesen wären 80 km/h.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 27-Jährige überholte zum Zeitpunkt der Messung ein anderes Fahrzeug und überschritt nach Abzug die Höchstgeschwindigkeit um 70 km/h. Laut Kantonspolizei Thurgau erfüllt dies den Tatbestand eines Raserdelikts.

Er musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Sicherstellung seines Autos an.

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