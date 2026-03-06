Polizei fasst drei junge Einbrecher in Broc FR

Keystone-SDA

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Freitagmorgen in Broc FR drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Jugendlichen aus Marokko, Tunesien und Libyen sollen zuvor in Jaun und Charmey Fahrzeuge und Gebäude durchsucht haben.

(Keystone-SDA) Ein Bewohner von Jaun habe die Polizei gegen 05.00 Uhr alarmiert, nachdem Einbrecher mit einem Auto geflüchtet seien. Kurz darauf habe eine Patrouille das Fahrzeug in Broc entdeckt und drei 16-jährige Tatverdächtige festgenommen, teilte die Polizei mit.