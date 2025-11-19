Polizei fasst in Biel zwei Männer nach Diebstahl und Raub

Keystone-SDA

Nach einem Ladendiebstahl, einem Raub und einer Auseinandersetzung beim Bahnhof Biel hat die Kantonspolizei Bern am Dienstag zwei Männer angehalten. Einer der beiden verletzte dabei einen Polizisten.

(Keystone-SDA) Die Polizei erhielt am Dienstagabend nacheinander Meldungen über einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft und einen Raub in einem Kiosk am Bahnhofplatz sowie eine Auseinandersetzung bei einem Imbiss am Bahnhof. Einer der Beteiligten soll bei der Auseinandersetzung eine Stichwaffe gezogen haben, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Eine Patrouille hielt einen Mann vor Ort an, ein zweiter flüchtete zunächst. Später gelang es der Polizei, auch den zweiten Mann anzuhalten, wobei dieser Widerstand leistete und einen Polizisten leicht verletzte, wie es weiter hiess.

Unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland laufen die Ermittlungen.