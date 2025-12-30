Polizei geht bei Feuer in Langendorf SO von Brandstiftung aus

Keystone-SDA

Die Feuerwehr hat am Montagabend erneut einen Brand im Dachstock eines leerstehenden Firmengebäudes in Langendorf SO gelöscht. Die Solothurner Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand wurde der Polizei vor 22.30 Uhr gemeldet und die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, wie es heisst. Verletzt worden sei niemand.

Bereits am 23. Oktober hatte es am gleichen Ort gebrannt und auch da geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie sie schreibt. Sie habe im Zusammenhang mit den Brandfällen in Langendorf und Umgebung umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.