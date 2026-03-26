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Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung in Schaffhausen

Keystone-SDA

Nach einer Bombendrohung in einer Schaffhauser Schule hat die Polizei am Donnerstag um 17.30 Uhr Entwarnung gegeben. Sie hob die Sperrung des Schulareals auf und ermittelt zu den Hintergründen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Spezialisten des Forensisches Institut Zürich (FOR) und der Schaffhauser Polizei durchsuchten mit Unterstützung von Sprengstoffspürhunden das Schulhaus an der Bachstrasse. Dieses musste aufgrund der Bombendrohung am Donnerstagmorgen evakuiert werden. Am Abend wurde es schliesslich wieder für den Betrieb freigegeben, wie die Polizei mitteilte.

Diese verhaftete im Zusammenhang mit der Drohung einen Jugendlichen. Er soll dem Oberstufenschulhaus gedroht haben. Der Tatverdächtige wurde nach kurzer Fahndung in der Nähe der Schule festgenommen, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Drohung führte gegen 11 Uhr zu einem Grosseinsatz. Rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrpersonen wurden evakuiert.

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