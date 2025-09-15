The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei nimmt im Berner Oberland 20 mutmassliche Diebe fest

Keystone-SDA

An touristisch stark frequentierten Orten im Berner Oberland ist es während des Sommers vermehrt zu Taschen- und Trickdiebstählen gekommen. Die Berner Kantonspolizei hat in diesem Zusammenhang im vergangenen Monat Aktionenen durchgeführt und 20 Personen angehalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aktion wurde in der Region Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen sowie bei gut besuchten Sehenswürdigkeiten wie der Aareschlucht in Meiringen oder auf dem Jungfraujoch durchgeführt.

Mehrere der angehaltenen Personen wurden vorläufig festgenommen und danach aus der Schweiz weggewiesen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten.

Einige Personen wurden dem Justizvollzug übergeben. Die Polizei rät, an besonders stark frequentierten Orten oder in Menschenmassen besonders auf Wertsachen aufzupassen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft