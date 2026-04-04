Polizei nimmt in Basel-Stadt nach Raub mutmasslichen Täter fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat in der Stadt Basel nach einem Raub einen Mann festgenommen. Dieser hatte am Morgen ein Ladenlokal überfallen und die Mitarbeiterin mit einer Stichwaffe bedroht.

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(Keystone-SDA) Zum Überfall kam es um etwa 08.10 Uhr in der Greifengasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte. Anschliessend sei der Täter geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnte die Kantonspolizei Basel-Stadt einen Tatverdächtigen anhalten und festnehmen.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen hatte der Täter den Laden betreten und eine Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Stichwaffe bedroht. Er raubte Geld und flüchtete, wie es weiter hiess. Beim Festgenommenen handle es sich um einen 27-jährigen Schweizer. Die Polizei sucht Zeugen.