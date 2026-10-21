Polizei nimmt in Kreuzlingen TG Mann mit gestohlenen Handys fest

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Thurgau hat am Mittwochmorgen in Kreuzlingen einen 25-jährigen Mann aus Algerien festgenommen. Sie stellte bei ihm mehrere mutmasslich gestohlene Mobiltelefone und Laptops sicher.

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(Keystone-SDA) Um einige der Besitzerinnen und Besitzer der elektronischen Geräte zu finden, halfen der Polizei medizinische Notfallpässe auf den Handys, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie empfiehlt das Einrichten solcher Pässe: Diese können Ersthelfenden im medizinischen Notfall wichtige Daten wie Allergien oder Notfallkontakte direkt auf dem Sperrbildschirm liefern und erleichtern im Verlustfall die Zuordnung der Geräte.