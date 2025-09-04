The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer in Dagmersellen LU fest

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch in Dagmersellen LU einen 48-jährigen Mann festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler Kokain, Bargeld und eine verbotene Waffe sicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Wohnung des mutmasslichen Drogendealers fanden die Einsatzkräfte mehrere zehntausend Franken Bargeld, Drogenutensilien sowie eine grössere Menge Kokain, hiess es im Communiqué der Luzerner Polizei vom Donnerstag. Unterstützt wurde die Polizei dabei von einem Notengeldspürhund.

Der festgenommene Kosovare befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Sursee leitet die weiteren Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft