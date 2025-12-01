Polizei nimmt zwei mutmassliche Einbrecher in Adligenswil LU fest

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am frühen Montagmorgen zwei mutmassliche Einbrecher in Adligenswil gefasst. Die Männer wurden nach einem Einbruchsversuch von einem Anwohner überrascht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 02.45 Uhr hatten die beiden Männer ein Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Dorfstrasse aufgebrochen und versuchten, ins Gebäude einzusteigen. Ein Anwohner bemerkte den Vorfall, worauf die Männer die Flucht ergriffen, wie es im Communiqué der Staatsanwaltschaft am Montag hiess.

Kurz darauf konnten sie mit einem Diensthund der Luzerner Polizei die Männer auffinden und festnehmen. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich laut Mitteilung um einen 30-jährigen Rumänen und einen 24-jährigen Marokkaner.